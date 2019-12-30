دعت الصين، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية واتخاذ إجراءات نشطة وإيجابية لدعم الحل السياسي لهذه القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على عقد مجلس الأمن اجتماعا غير رسمي لإجراء الدورة الثانية من المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي طرحته الصين وروسيا حول الرفع الجزئي للعقوبات على كوريا الشمالية، إن الالتزام بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وحل المشكلات من خلال الحوار والتفاوض، في بناء آلية سلام دائمة في شبه الجزيرة، وتحقيق نزع السلاح النووي هناك تمثل نقطة الانطلاق للصين وروسيا لدفع مشروع القرار.

وأضاف شوانج، أن الصين وروسيا تقترحان تعديل بعض العقوبات ضد كوريا الشمالية من أجل تلبية احتياجات الشعب هناك، ودعم عملية الحوار السياسي ذات الصلة.

وأعرب شوانغ عن أمل الصين في أن يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولياتهم في قضية شبه الجزيرة الكورية، والعمل على اتخاذ إجراءات نشطة لدعم التسوية السياسية وتشجيع الحوار والتشاور والحفاظ على السلام والاستقرار هناك.