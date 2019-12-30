ناقش الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مقترحا بإنشاء مطعم مركزي في المدن الجامعية مزودا بأحدث أجهزة الطهي والإنذار والكشف عن الأطعمة وغرف لتعقيم الأواني، وذلك خلال ترؤسه لجنة المنشآت بحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع عدد من الموضوعات بشأن توفير اعتمادات مالية لإنشاء مخازن بكلية السياحة وبرجولات بكلية التمريض، إضافة إلى تخصيص حديقة نباتية لكلية العلوم بشرق النيل وإنشاء مدرجات جديدة بكلية الزراعة.

كما ناقش آليات إنشاء مركز التميز البحثي المصري الصيني لتكنولوجيا إدارة معالجة المياه، ضمن وحدة البحوث والمنتجات الزراعية بكلية الزراعة، وإنشاء مبنى مستقل لوحدة إدارة التطوير يشمل قاعات امتحانات مركزية ومعامل وقاعات تدريب.