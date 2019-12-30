البترول: استيراد 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية في 2019

قالت وزارة البترول إنّ عام 2019 شهد استمرار الاستقرار الكامل للسوق المحلي، حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، وبلغ إجمالى ما جرى استهلاكه حوالي 76 مليون طن منها كمية حوالي 30.2 مليون طن من المنتجات البترولية، وحوالي 45.7 مليون طن من الغاز الطبيعي.

وأضافت أنّه لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال عام 2019، فجرى استيراد كمية تبلغ حوالي 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالي 6.8 مليار دولار.

وأشارت الوزارة، في تقرير لها، إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسبة حوالي 3.1% عن العام السابق كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية مما ساهم في ترشيد الاستهلاك.