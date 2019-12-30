سجلت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو 132 موقعا تاريخيا على قائمة التراث في العالم الإسلامي لعام 2019، وذلك في ثلاثة مستويات تسجيل.

وذكر بيان لمنظمة الإيسيسيكو، اليوم الاثنين، أن مستويات التسجيل الثلاث هي: القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي (وضمت 64 موقعا)، والقائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي (وضمت 65 موقعا)، وقائمة التراث المهدد بالخطر في العالم الإسلامي (وضمت 3 مواقع)، وهي القوائم التي اعتمدتها لجنة التراث في العالم الإسلامي، خلال اجتماعها الاستثنائي في مقر الإيسيسكو بالرباط يومي 2 و3 ديسمبر 2019.

وكان الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، قد أعلن خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، الذي استضافته تونس في 17 ديسمبر الجاري، عن نجاح الإيسيسكو في تخطي عدد مواقع التراث في العالم الإسلامي التي كانت تستهدف تسجيلها بنهاية العام الجاري.

ودعا الدكتور المالك وزراء الثقافة وجهات الاختصاص في الدول الأعضاء بالمنظمة إلى مواصلة تقديم الملفات التقنية لتسجيل جميع المواقعِ التراثية المادية وغير المادية والطبيعية والصناعية في بلدانهم على لائحة التراث في العالم الإسلامي.