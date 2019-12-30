أدان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني اليوم الإثنين، الاعتداء على مقاتلين عراقيين في مدينة القائم، مشددا على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها.

وذكر بيان صدر عن مكتب السيد السيستاني، أن المرجعية الدينية العليا تدين الاعتداء الآثم الذي استهدف جمع المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية في مدينة القائم وأدّى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم".

وشدّد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف، مبينا أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة إلى ذلك وإلى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية.

يذكر أنه سقط 25 شهيدا و51 جريحا، ليلة أمس الأحد، جراء العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي غربي الأنبار.