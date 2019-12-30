قال السفير أيمن مشرفة، سفير مصر لدى الجزائر، اليوم، إن عام 2019 شهد علاقات متميزة بين البلدين في كافة المجالات، معربا عن أمله في زيادة هذه العلاقات خلال عام 2020، وأضاف السفير مشرفة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن عام 2019 شهد قيام الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح بزيارة مصر، وكانت أول زيارة خارجية له لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبحثا العلاقات الثنائية كما كانت الجزائر أول محطة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب انتخابه في 2014.

وأوضح مشرفة: أن الرئيس السيسي كان من أوائل المهنئين للرئيس عبدالمجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الجاري كما حرص على التعزية في وفاة نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، وإرسال وفد رفيع المستوى لحضور تشييع الجنازة برئاسة الفريق أول صدقي صبحي مساعد الرئيس لشؤون الدفاع وضم 5 من كبار قادة القوات المسلحة.

وأشار مشرفة، إلى أن عام 2019 شهدت زيارات العديد من المسؤولين المصريين للجزائر من بينهم المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير الزراعة السابق عزالدين أبوستيت الذي وقع مع الجانب الجزائري اتفاقية لإنشاء أول مزرعة سمكية مشتركة بين البلدين، بإدارة خبراء مصريين، مضيفا أن السفارة المصرية أصدرت خلال عام 2019 نحو 40 ألف تأشيرة للمواطنين الجزائريين لزيارة مصر.

وتابع الدبلوماسي المصري قائلا: "إن السفارة عملت على مدار الـ24 ساعة لأكثر من أسبوع لإصدار تأشيرات للجمهور الجزائري لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضي"، وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين، واوضح مشرفة: إن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 بلغت الصادرات المصرية للجزائر 434 مليون دولار بينما بلغت الصادرات المصرية للجزائر دون المحروقات 433 مليون دولار بينما بلغت الواردات المصرية من الجزائر 193 مليون دولار، معربا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2020.

وأشار السفير المصري بالجزائر إلى أنه التقى خلال 2019 بالعديد من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء السابق ووزراء الثقافة والسياحة والتجارة والأوقاف والشؤون الدينية والصناعة إضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الحكومية الجزائرية، موضحا أنه على المستوى الثقافي شهد عام 2019 مشاركة 123 دار نشر مصرية في معرض الجزائر الدولي للكتاب ممثلة بذلك ثاني أكبر مشاركة بعد دور النشر الجزائرية، كما شاركت عدة فرق فنية مصرية في مهرجانات ثقافية وفنية مختلفة نظمتها وزارة الثقافة الجزائرية.

وأشار "مشرفة" إلى أنه على المستوى الرياضي شهد عام 2019 زيارات لفرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز للعب مباريات مع فرق جزائرية في إطار البطولات الأفريقية المختلفة، كما شاركت منتخبات مصر للتنس للناشئين والرماية والشراع وكرة القدم النسائية تحت 21 سنة في بطولات مختلفة بالجزائر، وأعرب السفير المصري بالجزائر عن تطلعه لزيادة العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والجزائر في كافة المجالات خلال عام 2020.