تقدم الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب العام، بانتخابات النقابة المقبلة، والمقرر إقامتها مارس المقبل.

وتمنى الدكتور خالد العامري، التوفيق لجميع المرشحين، سواء على مقعد النقيب أو المقاعد الأخرى، مؤكدًا أن من سيحالفه الحظ ويفوز في الانتخابات المقبلة، سيبذل قصارى جهده في الحفاظ على مهنة الطب البيطري وحقوق البيطريين.

وأشار "العامري"، إلى أن الانتخابات ستسير وفقا للقانون وبكل شفافية وحيادية، موضحًا أن النقيب العام، لا يرى إلا مصلحة النقابة فقط، ومهنة الطب البيطري وحقوق العاملين فيها، قائلا: "النقابة فوق الجميع".

وأوضح نقيب البيطريين، أن ما جرى تحقيقه على مدار السنوات الـ4 الماضية، معلوم للجميع، وهناك الكثير من الملفات التي تهم القطاع، جرى تحريكها والنظر إليها من المسؤولين، وسيجري استكمال العمل حال الفوز بولاية ثانية.

وفي نفس السياق، تواصل لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، استقبال كل أوراق الأطباء الراغبين فى الترشح على مستوى الجمهورية، بمقر النقابة العامة، بالقاهرة، فى يومها التاسع، وسط إقبال من الأطباء البيطريين.

وتجري انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، وقنا".

ومن المقرر، أن تنتهي اللجنة من تلقي طلبات الترشح، غدًا الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، وتقديم طلبات الترشح شخصيا باليد فى مقر النقابة العامة، مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موصى عليه على مقر النقابة بالقاهرة، بشرط أن يجري التسجيل فى مكتب البريد المصدر منه الطلب، قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح.