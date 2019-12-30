سعر التورتة يصل لـ650 جنيها.. أسعار الكوكيز وحلويات الكريسماس

يحرص الكثيرين على شراء الحلويات والتورتات، والتي يجرى صنعها خصيصًا تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وليلة عيد الميلاد، حيث تتسابق محلات الحلويات بتقديم أشكال كثيرة ومتنوعة من الحلويات تتنوع بين شجرة الكريسماس وسانتا كلوز والأجراس والنجوم.

وترصد "الوطن" أسعار حلويات الكريسماس على النحو التالي:

إيتوال

- تورتة جزع شجرة الكريسماس 175 جنيهًا

- علبة سابليه بأشكال عجينة الكريسماس 1/2 كيلو 60 جنيهًا.

- تورتة كريسماس مقاس 24 بـ300 جنيه.

- قطعة كب كيك بأشكال الكريسماس بـ15 جنيه.

- قطعة كيك بوبس الكريسماس بـ5 جنيهات.

نولا NOLA

- ميني كيك بأشكال الكريسماس بسعر 70 جنيه.

- كوكيز أشكال الكريسماس تتراوح أسعارها بين 15 و20 و30 جنيهًا حسب الشكل.

- تورتة الكريسماس طبقتين بسعر 450 جنيهًا.

- تورتة الكريسماس 3 طبقات بسعر 650 جنيهًا.

- كب كيك بأشكال الكريسماس بسعر 25 جنيه للقطعة.

- تورتة رجل الثلج 550 جنيهًا.

- تورتة هدية عيد الميلاد بسعر 140 جنيهًا.

- تورتة سانتا كلوز بسعر 60 جنيهًا.

ديوكس DUKES

- كب كيك بأشكال الكريسماس بسعر 27 جنيهًا للقطعة.

- كوكيز بأشكال الكريسماس تتراوح أسعارها بين 25 و30 جنيهًا.

- تورتة سانتا كلوز بسعر 375 جنيهًا.

- ميني كيك بسعر 35 جنيهًا للقطعة.

تسيباس

- تورتة بلوبيري فروزن بسعر 280 جنيهًا.

- تورتة كارلوز بسعر 260 جنيهًا.

- تورتة هوت شوكليت مغطاة بعجينة السكر بسعر 280 جنيهًا.

- علبه كوكيز مشكل بسعر 205 جنيهًا.

لابوار

- تارت نوتيلا مزين بأشكال الكريسماس بسعر 245 جنيهًا.

- تورتة جنجر هاوس صغيرة 200 جنيهًا.

- تورتة جنجر هاوس كبير 550 جنيهًا.

- كوكيز كريسماس شكل شجرة 25 جنيهًا.

- كوكيز كريسماس سنو مان 25 جنيهًا.

- كوكيز شيكولاتة كريسماس لون أحمر 25 جنيهًا.

- كوكيز كريسماس جنجر مان 25 جنيهًا.

سيموندس

- تورتة بوش دو نويل بسعر 250 و275 جنيهًا.

- شيكولاتة الكريسماس تتراوح بين 40 و75 و100 للقطعة الواحدة حسب الشكل.