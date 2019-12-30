وزير السياحة والأثار خلال لقائه رؤساء الغرف السياحية أمس

واصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الأثار، اجتماعاته ولقاءاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالعمل بالقطاع السياحي وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الاستثمار السياحي وبحث الحلول اللازمة لنمو هذا القطاع الهام.

واستقبل الوزير بمكتبه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير القطاع السياحي بجنوب سيناء والأعمال النهائية الخاصة بإنشاء متحف شرم الشيخ والذي من المقرر افتتاحه عام 2020.

و حرصا منه على دفع عجلة العمل بالقطاع السياحي، اتفق وزير السياحة والآثار مع محافظ جنوب سيناء على عقد لقاء موسع بمدينة شرم الشيخ يوم السبت القادم، مع مستثمري وممثلي القطاع السياحي بالمحافظة للاستماع لهم والتعرف على العقبات التي تعوق سير العمل ومناقشة المقترحات والآراء التي تؤدي للنهوض بهذا القطاع الهام.

كما التقى العناني أيضا، برؤساء اتحادات الغرف السياحية لبحث سبل الارتقاء بصناعة القطاع السياحي والأسس المثلى لآليات لتنظيم العمل، كما جرى استعراض أهم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي ووضع المقترحات للتغلب عليها.