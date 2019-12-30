قررت نيابة النزهة، حبس راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بمحاولة تهريب كمية من "مخدر الآيس" فى مطار القاهرة الدولي، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، لبيان مدى تأثير المادة الفعالة.

كانت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، أحبطت محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس.

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة تابعة لإحدى خطوط الدول الأفريقية القادمة إلى القاهرة، اشتبهت فيها مأمور الجمرك، وظهرت عليها علامات الارتباك والقلق، بتفتيشها عُثر على المواد المخدرة.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، مؤكدة أنها جلبت المخدر المضبوط لداخل البلاد، لتسليمه لأحد العملاء.