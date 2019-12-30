هيئة الكتاب تكشف عن "بوستر" معرض القاهرة الدولي 51

كشف الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن "بوستر" معرض القاهرة الدوليب للكتاب، في دورته الـ51، المقرر عقده فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بالتجمع الخامس

وقال " الحاج علي"، فى مؤتمر صحفي، أقيم مساء اليوم، بمقر هيئة الكتاب، إن البوستر يحمل جميع العناصر، كما يحمل "لوجو" أو العلامة الأساسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف أثناء كلمته بالمؤتمر الذي حضره أشرف رضا رئيس لجنة تحكيم مسابقة البوستر، وأحمد هانو عميد كلية فنون جميلة، والفنان محمد أباظة الفائز بالجائزة، أن المعرض، أصبح له شخصية مستقلة وعلامة تجارية ثابتة.

وقال الدكتور أشرف رضا، إن المسابقة تقدم لها أكثر من 600 متسابقا، مشيرا إلى أن عوامل نجاح البوستر، هي المصرية الشديدة، والبساطة والسهولة فى المعرفة، كما يحمل خط متميز من خط الثلث، بطريقة خاصة بالفنان محمد أباظة.

من جانبه قال الفنان الفائز محمد أباظة، إنه اعتمد فى تصميمه على استخدام النخل المتمايل كالرقص الأفريقي، والألوان المستوحاة من الثقافة الأفريقية، مع الثقافة المصرية.