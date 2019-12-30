الأخبار المتعلقة

شنت مديرية صحة البحرالأحمر عدة حملات تفتيشية على منافذ بيع وتداول الأغذية بمدينتي مرسى علم والغردقة، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، وذلك استعدادا لاستقبال الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد، واسفرت عن إعدام 114 كيلوجرام أغذية متنوعة و7 لتر مياه غازية لتغيرها في الخواص الطبيعية، وسحب 11 عينة أغذية مختلفة لتحليلها، والتأكد من سلامتها.

ووجه "مرعي" بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية استعدادا لاستقبال الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيد، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر وزارة الصحة.

وشنت الحملات، التي أشرفت عليها الدكتورة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بمرسى علم والغردقة، على 9 منشآة من أماكن بيع وتداول الأغذية بمدينتي مرسى علم والغردقة، وجرى إعدام 114 كيلو أغذية متنوعة، و7 لتر مياه غازية لتغيرهم في الخواص الطبيعية، وجرى تحرير 7 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد "مرعي" سحب 11 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها واستمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحرالأحمر والمترددين عليها.