قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الحكومة فتحت باب المعاش المبكر لموظفي الحكومة بمزايا كبيرة، مؤكدا عدم نيتها الاستغناء عن أي موظف.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير مهارات العاملين بها: "عندنا حاجة اسمها تدريب تحويلي، ده لما الموظف بيأدي وظيفة معينة، بياخد حاجة اسمها تدريب تحويلي، حتى يقوم بوظيفة أخرى، أحنا محتاجينها، وده اللي بنعمله دلوقتي".

وأوضح أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أقام خطة جيدة لتطبيق ذلك، فيما تتولى وزارة الاتصالات، ميكنة القطاع الحكومي بشكل متقدم.

وأضاف أن الدول التي تنعم بميكنة كاملة للجهاز الإداري للدولة، لا يحتاج مواطنيها بالذهاب لأي جهة حكومية: "كل حاجة بتخلص وهو قاعد مكانه"، وتابع: "بعد ما يبقى عندنا حكومة إلكترونية كاملة، المواطن لما يحب يطلع باسبور هيخش على موقع الجوازات، ويملأ الطلب ويدفع الفلوس من الفيزا، وقواعد بيانات الحكومة هتكون متصلة ببعض".