أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، عادل عبدالمهدي، أنه حاول إبلاغ قيادات "الحشد الشعبي" بالهجوم الأمريكي الوشيك على مواقعه، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ووصف رئيس مجلس الوزراء العراقي، الهجوم الأمريكي على قوات الحشد الشعبي في مدينة القائم، بالاعتداء الآثم والخطير، مشددا على أن الهجوم ستكون له تبعات خطيرة.

وقال عبدالمهدي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، اليوم، "إن الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة"، معربا عن تعازيه للشعب العراقي في ضحايا الهجوم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من أمس، أن قواتها الجوية نفذت غارات دفاعية على 5 أهداف تابعة لحزب الله العراقي في العراق وسوريا، وذلك ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.