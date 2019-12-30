رد محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، على الإعلامي أحمد موسى، بعد مطالبته باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حل مشكلة مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، بسبب إصابة أكثر من 50 مواطنا باختناقات نتيجة الانبعاثات والدخان والأتربة.

وقال عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع موسى، في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "البلد"، إن المصنع حصل على رخصة منذ عام 1950، معتبرًا أنه موجود قبل وجود أي أماكن سكنية بجانبه.

وأضاف أن وزارة البيئة لم تبلغ الإدارة بزيادة عن الحد المسموح به على مستوى انبعاثات وأدخنة المصنع، لافتًا إلى أنه مرتبطة بمنظومة وضعتها الوزارة.

وتابع أن إجراءات نقل المصنع تتطلب إمكانات كبيرة، لافتًا إلى أن وزيرة البيئة زارت المصنع، رفقة القيادات التنفيذية من محافظة القليوبية في 7 ديسمبر الجاري، حيث جرى تشكيل لجنة لدراسة انبعاثات المصنع، ومردفًا أن تقرير اللجنة لم يصدر إلى الآن، حيث من المنتظر اتخاذ إجراءات على ضوء ما جاء فيه.

وحول إصابة عدد من المواطنين باختناقات وأضرار صحية نتيجة لانبعاثات المصنع، قال مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، إن التقارير التي صدرت من المستشفى كانت سلبية بما يعني عدم ثبوت خروج مواد سامة من المصنع في التقارير.

ليرد عليه الإعلامي أحمد موسى، قائلًا: "هم الناس بيتدلعوا يعني؟!".

وواصل: "في ناس شغالة في المصنع ومجرلهاش حاجة، ورحنا هناك قبل كده والناس عارفانا بالاسم، والناس مش سعداء بالمصنع، لكن عشان ننقل المصنع لازم تقارير، والمصنع موجود في منطقة صناعية كبيرة مش هو لوحده، المكان كان صناعي والناس سكنت جنبه وإحنا بنحاول ننقذهم".