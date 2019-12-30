تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لكمية من الملابس والأدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا تم ضبط 987 عبوة متنوعة لمستحضرات التجميل و112 طرد عبارة عن بطاطين ومفارش وعبايات حريمي، و14 جركن عسل سدر، و16 عبوة أدوية بشرية، و4 شاشات مختلفة الأحجام وكمية من الساعات مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها داخل الأمتعة الشخصية لـ 5 ركاب مصريين.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 236 ألف و267 جنيه، وقرر مدحت رجب، مدير عام جمارك سفاجا والبحرالأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمرك.