قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن هناك تطوير كبير يلحق حاليا بالمتحف المصري بالتحرير، وميدان التحرير، والطرق المؤدية لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، تزامنا مع نقل الممياوات الملكية في موكب ملكي مهيب: "هيهز العالم أجمع ويعمل نوع من الرواج، وسيجري نقل 22 مومياء ملكية".

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وشركة منظمة لهذا الحدث، سيتعاونون سويا لنقل الموكب الملكي العظيم: "الموكب الملكي هيطلع من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط"، موضحا أن ذلك استوجب ترميم وتطوير وتحسين مظهر الطريق، الذي سيعبر فيه الموكب من ميدان التحرير لمنطقة الفسطاط: "ميدان التحرير سيكون على غرار الميادين العالمية، وستزينه مسلة فرعونية".

وأكد أن الطريق الذي يربط ما بين معابد الكرنك ومعابد الأقصر، التي يطلق عليه اسم "طريق الكباش" هو خاطئ، لكنه في الحقيقة هو طريق "أبو الهول"، مشيرا إلى أنه سيجري نقل التماثيل بعربات مخصصة ضد الذبذبات والتحركات، مع إحاطة التماثيل بالفوم، في صناديق خشبية ووضع التماثيل على العربات، استعدادا لنقلها.