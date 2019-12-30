يشارك مدحت صالح، محمود العسيلي، ومصطفي حجاج، في إحياء ليلة رأس السنة، بحلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية CBC.

وتضم الحلقة، حوار مع صناع أغنية "ابن مصر"، مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، وخلال الحلقة قدم الثلاثي مجموعة من أغانيهم المعروفة، "حبيبي يا عاشق" و"خطوة" و"مجنونة".

ويحكي الثلاثي خلال اللقاء، كواليس اشتراكهم فى أغنية "ابن مصر"، وسر النجاح الكبير للأغنية، التى فازت بجائزة أفضل اغنية فى استفتاء "معكم"، لعام 2019.

وفى جو سيطرت عليه البهجة، تبادل الثلاثي غناء مقطوعات من أغانيهم، تتماشى مع أجواء الاحتفالات بالكريسماس.