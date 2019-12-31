أبلة فاهيتا لـ"لميس": "فاكرة الباروكة لما وقعت منك وإحنا في دريم بارك"

مازحت أبلة فاهيتا الدمية الساخرة، الإعلامية لميس الحديدي، وذلك خلال حلقة اليوم، من برنامجها "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

الإعلامية لميس الحديدي، استعادت ذكريات برنامج أبلة فاهيتا، الذي كان يعرض عبر شاشة "CBC"، باسم "لايڤ من الدوبلكس"، وقالت إنها كانت أيامًا رائعة، حيث حلت ضيفةً على إحدى حلقات البرنامج، كما أنها كانت تقدم برنامج "هنا العاصمة"، عبر نفس القناة.

لترد عليها أبلة فاهيتا، قائلةً: "كانت أحلى أيام والله، فاكرة رحلة الموظفين في دريم بارك، وباروكتك طارت، واحنا راكبين الصاروخ".

وحاولت "لميس"، أن تراوغ أبلة فاهيتا، وشد شعرها على الهواء، لإثبات أنه طبيعي وليس مستعارًا، لترد أبلة فاهيتا مرة أخرى، قائلةً: "حاسبي يا أختي الاسكتينشن يطلع في أيدك، كانت أحلى سندوتشات لانشون بالزيتون من منى الشاذلي، استهونا بيها، لحد ما طفشتني أنا وانتي وإسعاد، وبقت تطلع 9 أيام في الأسبوع".

وحاولت لميس السيطرة على الموقف، وطالبت أبلة فاهيتا بالكف عن حديثها: "بصي بقى، بلاش نجيب سيرة الناس، دول زمايلنا وزمايلي أنا بالذات، بلاش نجيب سيرة الناس".

وسخرت أبلة فاهيتا من لميس، قائلةً: "بلاش نجيب سيرة الناس؟ أومال أنتِ جايباني هنا ليه، هناقش الاحتباس الحراري".