قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه استعرض، اليوم، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طريقة نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، حيث سيجري نقل 22 مومياء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "العناني"، أن فرنسا عندما استقبلت مومياء الملك رمسيس الثاني، خرج الحرس الجمهوري لاستقباله في باريس، وجرى وضع سجاد أحمر بموكبه وسط إطلاق نار ترحيبًا به، وساروا به في كل أنحاء العاصمة الفرنسية باريس، مستطردًا: "إحنا بقى هننقل 22 مومياء، فإحنا بنعد للحدث ده من كل أجهزة الدولة من عدة شهور وكنا بنعرض على الرئيس السيسي اليوم التخيل".

وزير الآثار: نقل المومياوات من متحف التحرير لـ"الفسطاط" خلال ثلاثة أشهر

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنّه جرى الاتفاق مع الرئيس السيسي على شكل الحفل والموكب، وتم تصميم عجلات حربية مشابهة للعجلات الحربية المصرية القديمة، وتم تجهيز أيضًا أزياء مصرية قديمة مع موسيقى رائعة، موضحًا أن العالم أجمع سيكون متواجد لتغطية نقل تلك المومياوات.

وتابع: "الحدث ده هيتم إن شاء الله خلال الـ 3 أشهر المقبلة بالكتير أوي، وتوجه الدولة لينا إننا مننقلش المومياوات وخلاص، إحنا هنكون عملنا ميدان تحرير مُزين، والشوارع هتبقى نظيفة، والشجر مُزين وحالته كويسة، والعمارات طوال الطريق هتكون واخدة لون واحد".