قالت سلمى سالم، ابنة الفنانة بدرية طلبة، بناءً على مبادرة لبعض الشباب، لطلب جماهيري، بإطلاق وسم من أجل تدشين تطبيق خرائط جوجل، بصوت "بدرية طلبة"، كان من المنتظر أن يحصل هؤلاء الشباب، على خرائط جوجل، ومن ثم إلحاق صوتها بتطبيق جديد: "الخبر اتقال أنها هتكون الصوت التاني لجوجل".

وأضافت "سالم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن التطبيق مازال مطروحا، وسيجري إلحاق الجمل الخاصة بها خلاله، مع الاستعانه بالإفيهات الخاصة بها في الأفلام والمسلسلات، موضحة أن التطبيق سيؤديه عدد من الشباب، ولا علاقه له بالشركة الكبيرة: "بناءً على مطلب جماهيري، والكلام اللي هيتاخد بتاع السوشيال ميديا اللي عجب متابعيها".

وقالتبدرية طلبة، إنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـGPS والذي سيتضمن أبرز "الأفيهات" الخاصة بها: "اتعمل مطلب جماهيري وهيتنفذ قريبا عن طريق جوجل".

وأضافت "طلبة" خلال مداخلة عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "مساء DMC"، أمس، أن أحد معجبيها قام بتحضير الفكرة وذهب للقاء فرع Google في مصر وسيتم إنشاءه قريبا: "الناس هتختار تشغل مين، إفيهات بدرية ولا الراجل اللي صوته أجش"، موضحة أنها ستقوم بتسجيل "الإفيهات" مع بداية الأسبوع المقبل لتدشين التطبيق.