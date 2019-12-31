أعرب سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، عن أمله في سرعة تشكيل حكومة لبنانية جديدة تكون فعالة وذات مصداقية، وأن تعكس أصوات ومطالب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع منذ 17 أكتوبر الماضي "لأننا نعتقد أن هذه الرسائل الصادرة عن الشعب اللبناني جديرة بالاعتبار". على حد تعبيره.

وقال سفير فرنسا في تصريح له مساء اليوم بمناسبة حلول العام الجديد 2020 : "أتمنى أن يحمل العقد الجديد والسنة الجديدة الاستقرار والازدهار لجميع اللبنانيين وللبنان، ونأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة المنتظرة من اعتماد جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان لمواجهة التحديات الراهنة من أجل مستقبله".

وأضاف: "سنحتفل في العام 2020 بقرن من التعاون بين فرنسا ولبنان وبصداقة عميقة وتاريخية يجب الاستمرار في تعزيزها للأجيال القادمة، على أساس كل ما قمنا به في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتأكدوا أن فرنسا ستقف إلى جانب لبنان دائما كما كانت في الماضي باسم هذه الصداقة التاريخية التي حافظت عليها منذ 100 عام تقريبا".