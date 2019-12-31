قرر تصعيد أزمته لمجلس الدولة.. حمو بيكا: نقابة الموسيقيين عاوزة تموتني

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح فيه تطورات أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

أشار "بيكا"، إلى أن النقابة منعت له 16 حفلة، كان من المقرر أن يحييها خلال ليلة رأس السنة، كما أنها منعت استضافته فى قناة النهار، بعد أن طلبت من القناة عدم التصريح له بالغناء.

وأكد "بيكا"، أن النقابة تدخلت لمنعه فى الغناء بدولة الأردن، مشيرًا إلى أن النقيب هاني شاكر، لا يعلم أمرًا، بخصوص التعنت معه، قائلا إن العاملين بالنقابة، هم وراء تلك الأزمة.

وطلب من النقابة، أن يجري التعامل معه مثلما تتعامل مع زملائه حسن شاكوش وأوكا وأورتيجا، وهدد بيكا بالتصعيد والذهاب إلى مجلس الدولة، وشكوى النقابة قائلا "النقابة عاوزة تموتني".