قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّه في حالة السهو عن إخراج زكاة الفطر، يجب على الشخص الاستغفار من الله عز وجل، لأن تأخير زكاة الفطر خطأ.

وأضاف شلبي في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على يوتيوب: "زكاة الفطر واجب من الواجبات المرتبط بوقت، وهو ألا نتأخر عن يوم العيد، لكن يجوز إخراجها بعد العيد ويجوز من بداية شهر رمضان".

وشدد شلبي على أنّ ترك زكاة الفطر وعدم إخراجها نهائيا خطأ يجب استغفار الله عليه أولا والتوبة، وإخراجها الآن بنية القضاء لأنّها دين، والدين لا يسقط إلا بأدائه، وهو سبب من أسباب قبول الصيام.