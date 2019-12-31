أعدّت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، إنفوجراف استعرضت خلاله المشروعات التي تم إنجازها خلال 2019، موضحةً أنّ ذلك يأتي انطلاقا من مبدأ تحقيق الشفافية والمصداقية وحق المواطنين في معرفة أهم التطورات التي تمت بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، موضحا أنّه فيما يخص خطة الإحلال والتجديد السنوية بقطاع المشروعات بالشركة تم رصد 572.5 مليون جنيه خلال 2019.

وجاء في الإنفوجراف أنّه تم إحلال وتجديد شبكات المياه الاسبيستوس المتهالكة بـ17 منطقة، بأطوال 303 كم، بقيمة 85 مليون جنيه، وإحلال وتجديد خط الطرد من محطة رفع نزلة "عبداللاه" إلى محطة رفع البنك الدولي، وإحلال وتجديد خط طرد جامعة أسيوط بأطوال 5200 متر، بقيمة إجمالية 31.5 مليون جنيه.

كما رصد الإنفوجراف تنفيذ 16 ألف وصلة صرف صحي منزلية بقيمة 65 مليون جنيه، وتنفيذ محطة مياه مدمجة لتغذية (140 عمارة) بمنقباد بطاقة إنتاجية (100 لتر/ث)، بقيمة 36.5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 40 بئرا، وتوريد طلمبات بقيمة 15 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي "البركة"، و3 طلمبات و3 محركات بطاقة إنتاجية (200 لتر/ث)، ومحطة صرف صحي قرية "مير" بمركز القوصية بقيمة 27.5 مليون، وإحلال وتجديد محطتي مياه (مرشحة التشيكي، نزلة الزهري بالبداري)، بقيمة 243 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وتوريد وتركيب عدَّايات ومحابس وباردات وطلمبات ووحدات ترشيح نقالى بـ10 مناطق، بقيمة 59 مليون جنيه.

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي ISSIP بقيمة تقديرية تخطت مليار جنيه، أبرز الإنفوجراف أنّه تم رصد 96 مليون جنيه لتنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحي، بقرى (النواورة - العتمانية – وادى الشيخ) بمركز البداري، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية "النواورة" بمركز البداري بقيمة 52 مليون جنيه.

كما جرى تنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحي بقرية النواميس بقيمة 42 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحي لقرى (ريفا – دير ريفا)، بقيمة 230 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحي لقرية موشا بقيمة 204 ملايين جنيه، وتنفيذ محطة وشبكات نقل مياه الصرف الصحي لقرية شطب بقيمة 73 مليون جنيه، وتنفيذ محطة ورافع وشبكات نقل مياه الصرف الصحي لقرية الزاوية بقيمة 112 مليون جنيه، وجار تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب بقيمة 292 مليون جنيه، كما تم إنجاز نسبة تفوق 90% بالمشروع، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع في التوقيتات المحددة.

وذكر الإنفوجراف أنّه تم رفع كفاءة وتطوير 11 معملا متنوعا (صرف صحي - مياه شرب) بين "كيميائي وبيكترولوجي"، وجارٍ إعادة تأهيل 5 معامل أخرى بقيمة وصلت إلى 5.5 مليون جنيه، إضافة إلى 14 سيارة مجهزة متنقلة، يضمها قطاع المعامل لسحب العينات وعمل التحاليل الكيميائية اللازمة لفحص أى شكوى تخص جودة المياه، وتركيب 210 منظومات للكلور لجميع مياه الآبار الجوفية، وبلغت نسبة التغطية لمعامل الشركة على مستوى المحافظة 100%.

وفي إطار الخطة التوعوية بالشركة، أشار رئيس الشركة من خلال الإنفوجراف إلى إجراء استطلاع رأي لـ2400 من المواطنين عن خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة، وعقد 160 ندوة توعوية لزيادة الوعي الثقافي نحو خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليها، وتنفيذ 50 مبادرة للتوعية بقضايا المجتمع المدني، وإطلاق 24 قافلة مائية علي نطاق المحافظة، كما تلقت الشركة 25 ألف شكوى واستفسار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتشمل (الخط الساخن ــ مراكز خدمة العملاء ــ الصفحة الرسمية للشركة ــ موقع التواصل الاجتماعي ــ موبايل أبليكيشن ــ واتس آب).

وفي قطاع الموارد البشرية بالشركة، جاء في الإنفوجراف أنّه تم عقد 100 دورة تدريبية، استفاد منها 1750 متدربا لتقديم خدمات مميزة للمواطنين.