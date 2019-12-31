طرح الفنان راشد الماجد، أغنيته الجديدة "يا أهل الهوى" بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر.

وكشف راشد الماجد في بيان عن سعادته البالغة بتقديم أغنية "يا أهل الهوى" التي تحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة، مشيراً إلى أنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، مؤكداً حماسه الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفاً التعاون مع الشاعر بدر بن عبدالمحسن، والموسيقار طلال بالمثمر، وأن هناك تقارب فني وروحي، متمنياً أن يستمر هذا التعاون بينهم وتقديم أعمالاً فنية ناجحة ، وأن تنال الأغنية الجديدة إعجاب واستحسان الجمهور العربي، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز لما تحمله من فكر وأسلوب رشيق.