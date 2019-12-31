أعلنت اليوم وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام محافظة المنيا، عن استكمال أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية، ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، حيث أجرى وفد برنامج الاتحاد الأوروبي جولة تفقدية للموقع الخاص بأعمال التطوير، يرافقه اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي وحدة التنمية الاقتصادية وإدارة العلاقات الدولية بالمحافظة وعدد من الجهات المعنية.

وتم في برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية، اختيار 3 ترع من محافظة المنيا للتطوير، وهى (ترعة الدسوت بالمنيا، وترعة أبا الوقف بمغاغة، وترعة حافظ الشرقية) من قبل وزارة التنمية المحلية، وتم اختيار ترعة حافظ الشرقية بالمنيا، ضمن برنامج المنحة الإيطالية لتطوير فروعها ومساقيها، بتمويل يبلغ 2 مليون و118 ألف و502 يورو، حيث يهدف المشروع إلى توفير مياه الري والحد من المخلفات الزراعية.

ويتضمن مشروع تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية إحلال وتجديد 17 مسقى مفتوحة تقليدية بمساقٍ مصممة بأنابيب ري، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 5 مساق مفتوحة، فضلًا عن تركيب محطات ري ميكانيكية، وإعادة تأهيل قناطر هيدروليكية وتحسين مرافق الري. وقد التقي الوفد بعدد من الفلاحين الذين أشادوا بأهمية المشروع في توفير مياه الري، كما زار الوفد محطة العوام الجديدة لرفع المياه وتغذية الترعة .