قالت مصادر مسؤولة بجامعة القاهرة، إنه تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد التلفيات والخسائر التي نتجت عن حادث تحطيم محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي، اليوم، من جانب بعض أقارب مصاب توفي في المستشفى، مع اتخاذ الإجراءات لمعالجتها فورًا، حتى لاتتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، موضحة أنه تقرر تشكيل لجنة طبية لفحص الإجراءات التي جرى اتخاذها مع حالة المتوفي منذ وصوله للمستشفى.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءت الطبية مع المصاب الذي توفي بعد دخوله المستشفى متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وأوضحت المصادر، أن الحادث يمكن أن يقع في أي مؤسسة، ولا يعني وجود أي قصور في المهام بالعناية بالمرضى داخل قصر العيني الفرنساوي ومستشفيات الجامعة، والجامعة ملتزمة بتطبيق إجراءات السلامة والأمان داخل المستشفيات الجامعية.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عدد من المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد وفاة أحد أقاربهم، بعد إصابته بطلق ناري لخلافات مع آخرين.

وتلقت مديرية الأمن بلاغاً من مستشفى القصر العيني الفرنساوي، باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، مصاب بطلق ناري، وفي حالة خطرة، وذلك قبل وفاته.