يحتفل العالم بأول أيام العام الميلادي الجديد 2020 غدًا، ويفضل عدد كبير الاحتفال بالسنة الجديدة بمشاهدة فيلم جديد بالسينمات، وتستعرض "الوطن" خريطة الأفلام في السينمات لاختيار فيلمك المفضل:

Spies in Disguise

تدور أحداث الفيلم عن حدث يجعل العالم كله في خطر، ويحاول أفضل جاسوس في العالم الاتحاد مع مخترع الأدوات "والتر" لإنقاذ الوضع قدر الإمكان.

أبطال الفيلم ويل سميث، توم هولاند، جينيفر‎ هيل، بين مينديلسون، رشيدة جونس، كارين جيلان، ومخرج الفيلم تروي كوان ونك برونو.

The Courier

تدور أحداث الفيلم حول أحد زعماء الجريمة يقرر قتل "نك" لأنه الشاهد الوحيد عليه، ويستعين بسيدة لتوصيل طرد مميت لـ"نك" لكنها تقرر مساعدته، ما يضعهما في مأزق.

أبطال الفيلم جاري أولدمان، أولجا كوريلينكو، ديرموت مولروني، كاريج كونواي، ويليام موسيلي، ولي تشارلز، ومخرج الفيلم زاكاري أدل.

Bombshell

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من السيدات تحاول إزاحة روجر آيلز من شبكة قنوات "فوكس" الإخبارية، بسبب سياسته الذكورية التي ينشرها بالقنوات.

أبطال الفيلم: نيكول كيدمان، تشارليز ثيرون، مارجوت روبي، نازانين بونيادي، بريجيت لوندي-باين، أليسون جاني، ومخرج الفيلم جاي روتش.

We Die Young

تدور أحداث الفيلم، حول صبي عمره 14 عامًا، دخل في حياة العصابات، ويقرر ألا يسلك شقيقه الأصغر نفس المسار، ويسكن جواره محارب من أفغانستان، ما يسنح له فرصة كبيرة.

أبطال الفيلم، جان كلود فان دام، ديفيد كاستانيدا، جاري بيدل، كارلوس كلومانسمولر، جوزيف لونج، أوين ديفيس، ومخرج الفيلم ليور جيلر.

Star Wars: The Rise Of Skywalker

تدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة، حول رحلة ري التي تستمر بين المجرات، ويحاول الناجين، من قوات المقاومة، مواجهة النظام للمرة الأخيرة، آملين أن تكون حاسمة.

أبطال الفيلم مارك هاميل، أوسكار إيزاك، آدم درايفر، ديزي ريدلي، جون بويجا، دومنال جليسون، ومخرج الفيلم جي. جي. أبرامز.

Bernie: The Dolphin 2

تدور أحداث الفيلم، حول اكتشاف الأطفال أن "وينستون ميلز"، تعاون مع "ديفون كروز"، ما جعلهم ينوون الانتقام من بيرني الدولفين.

أبطال الفيلم باتريك ملدون، كيفين سوربو، لولا سلطان، لوجان ألن، ريكي واين، فنسنت دي بول، ومخرج الفيلم كريك هاريز.

Black Christmas

تدور أحداث الفيلم عن مطاردة شخص غريب الأطوار مجموعة من الطالبات في خلال عطلة الكريسماس لتتحول تلك العطلة لأكثر الليالي السوداء في حياتهن، إلى أن يكتشفن أنّ القاتل جزء من مؤامرة كبيرة.

أبطال الفيلم كاري إلويز، إيموجين بوتس، بريتاني أوجرادي، سيمون ميد، ومخرج الفيلم صوفيا تاكال.

Jumanji: The Next Level

تدور أحداث الفيلم حول عودة شخصيات الجزء الأول لإنقاذ أحدهم، حيث يتعين على اللاعبين تحجيم أجزاء مجهولة من الصحارى الجافة إلى الجبال الثلجية، للهروب من أخطر لعبة في العالم.

أبطال الفيلم دواين جونسون، كارين جيلان، جاك بلاك، كيفن هارت، سال لونجوباردو، ريس داربي، ومخرج الفيلم جاك كاسدان

Last Christmas

تدور أحداث العمل عن شخصية "كايت"، وهي سيدة شابة، حياتها سلسلة متعاقبة لا تنتهي من القرارات السيئة، وتضطر ﻷن تقبل بالعمل جنية لبابا نويل من أجل موسم الكريسماس في أحد المحلات، وإذا بها تقابل "توم" هناك، وتتخذ حياتها منحى جديد كلية.

أبطال الفيلم إميليا كلارك، هنري جولدينج، إيما تومسون، أميت شاه، ومخرج الفيلم بول فيج.

الفلوس

تدور أحداث الفيلم حول نصاب محترف تستعين به فتاة جميلة لاستعادة أموالها من نصاب آخر، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال الفيلم تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، مي عزالدين، ومخرج الفيلم سعيد الماروق.

بيت ست

تدور أحداث الفيلم عن أسطورة إعادة جثمان الملك "ست نخت" إله الشر عند القدماء المصريين للحياة، وإعادته للحكم من أجل السيطرة على البشرية.

أبطال الفيلم مارغو حداد، مروان مسلم، سلمى الديب، وأخراج أحمد عادل عقل.

استدعاء ولي عمرو

تدور أحداث الفيلم عن الطفل "عمرو"، تطلب المدرسة ولي أمره بسبب المشكلات التي تسبب فيها، ويعاني والده من مشكلات مع والدته التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم من خلال تجميع الطلاب في الثانوية العامة.

أبطال الفيلم حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، ومخرج الفيلم أحمد البدري.

لما بنتولد

ندور أحداث الفيلم حول 3 شخصيات أحدهم يسعى لتحقيق مسيرته في الغناء، والثاني يعمل بمجال التدري بالرياضي والثالثة امرأة مسيحية تقع في حب شاب مسلم.

أبطال الفيلم سامح الصريطي، حنان سليمان، سلمى حسن، عمرو عابد، ومخرج الفيلم تامر عزت.