حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة "لحماية" الأميركيين و"الدفاع" عنهم، وذلك بعد اقتحام حشد من متظاهرين غاضبين السفارة الأميركية في بغداد.

وفي محادثات هاتفية، أكد كل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، والرئيس برهم صالح، لوزير الخارجية الأمريكي، "أنهما يأخذان مسؤوليتهما على محمل الجد وسيضمنان سلامة وأمن الموظفين الأميركيين والممتلكات الأميركية"، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية في بيان.

وذكر البيان أن "بومبيو"، حذر بوضوح من أن "الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن مواطنيها الموجودين هناك لدعم عراق سيد ومستقل".

وهاجم آلاف العراقيين من مؤيدي فصائل مسلحة موالية لإيران، الثلاثاء، السفارة الأميركية في بغداد، احتجاجا على ضربات جوية أميركية في العراق، استهدفت ليل الأحد، مقرات فصيل موال لإيران وأسفرت عن مقتل 25 من مقاتليه.

وندد الرئيس الأمريكي، من جهته بعمل "دبرته" إيران، ودعا السلطات العراقية إلى "حماية السفارة".