أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إجراء مزايدة علنية لتأجير بعض الوحدات الخدمية الشاغرة "مطعم كبير، محلات تجارية، مكاتب إدارية ومقاهي" وذلك بالجهاز التنفيذي لسوق الجملة للخضر والفاكهة بالسادس من أكتوبر.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيجرى عقد الجلسة يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بمقر الجهاز التنفيذي بالسوق، وتباع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز بمبلغ 200 جنيه، وقيمة تأمين دخول المزاد 15000 جنيه.

وأوضح قسم المراقبة بجهاز المحافظة، أنه يشترط لدخول المزاد أن يتم تقدم البطاقة الضريبية للمتزايد.

ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللائحة التنفيذية.