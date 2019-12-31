أكدت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، أن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي، كارلوس غصن، الذي فرّ من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته بمخالفات مالية، دخل لبنان "بصورة شرعية"، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته.

وصدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان، أكد أن "غصن دخل الى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية من جهتها "شرعية" دخول غصن "فجر أمس"، مشيرة الى عدم معرفتها بظروف مغادرته اليابان.

بينما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أن فرنسا لم تتلقَّ أي معلومات حول هرب الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، كارلوس غصن، بعد وصوله المفاجئ إلى بيروت.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن "السلطات الفرنسية تبلّغت عبر الصحافة بوصول كارلوس غصن إلى لبنان. وهو ملاحق قضائيا في اليابان ويخضع لتدابير تهدف لمنعه من مغادرة الأراضي اليابانية". وتابعت أن "السلطات الفرنسية لم تتبلّغ بمغادرته اليابان ولم تكن أبدا على علم بظروف هذه المغادرة".