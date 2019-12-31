قالت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، إنها دائما ما تكون سعيده خلال زياراتها المستمرة إلى مصر، معلقه : "والله بفرح جدا لما باجي مصر".

وأضافت ماسي خلال استضافتها في لقاء خاص مع سالي شاهين، على فضائية "DMC"، أن لديها جمهور عريض في مصر وتسعى دائما إلى التطوير من أدائها حتى تحافظ على المستوى الذي وصلت إليه.

وتابعت: "الخبرة بتيجي مع الوقت، وبدأت الغناء في سن الـ17 سنة ودرست موسيقي كلاسيكية"، موضحه أن بعض أغانيها باللهجة المصرية الخالصة مشيرة إلى أن السبب في ذلك ما لاقته من حفاوه من الجمهور المصري على أغانيها باللهجة الجزائرية.

وأوضحت: "على قد الناس اللي بيحبوني في مصر وتقبلوا الأغنية بتاعتي باللهجة الجزائرية كنت حابه أعملهم هدية وأغنيلهم باللهجة المصرية".

ماسي: والدتي صاحبة الفضل علي وتختار لي الأغاني

وأكدت أن اختيار أغانيها يعود الفضل فيه إلى والدتها: "الوالده بتاعتي صعبة كتير في الاختيارات وبتوجهني وبتعطي رأيها، وهي الأولى، وإذا ما عجبها أغنية تقولي غيريها"، مشيره إلى أنها منضمه لأحدى الجمعيات المناهضة لختان الإناث في فرنسا: "الجمعية بتساند جمعيات كثيرة في المشرق وأوروبا ومصر ودايما بيختاروا موضوع ويساعدوا المواطنين في البلاد المختلفة".