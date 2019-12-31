مجلس الوزراء يستعجل البرلمان للانتهاء من قانون المرور الجديد

كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة استعجلت البرلمان للانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد، بعد حوادث الطرق المأساوية المتكررة، وآخرها فى بورسعيد، والتى لقى خلالها عدد من العمال مصرعهم.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن الحكومة بدأت تطوير البنية التحتية الخاصة بالطرق، استعداداً لتطبيق القانون الجديد، خصوصاً أن التشريع يعتمد على أجهزة رادار وتكنولوجيا متطورة للسيطرة على المرور ومراقبة المخالفات.

تركيب شريحة بكل سيارة لرصد المخالفات إلكترونياً.. واعتماد نظام النقاط لتقدير العقوبة

وقال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع ووكيلها السابق، إن اللجنة انتهت من مشروع القانون، وتم إرسال التقرير الخاص به للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيداً لتحديد موعد مناقشته بالجلسة، مشيراً إلى أن التشريع سيقر بالمجلس خلال دور الانعقاد الحالى.

وأضاف «كدوانى»، لـ«الوطن»، أن القانون الجديد يتضمن إجراءات دقيقة ومغلظة للسيطرة على فوضى المرور والمخالفات، مشيراً إلى أنه طبقاً للتشريع سيتم تركيب شريحة إلكترونية بكل سيارة، لرصد أى مخالفة ترتكبها فوراً، سواء كانت السرعة الزائدة أو السير عكس الاتجاه، وتسجيل بيانات قائد السيارة المخالفة، ليتم التعامل معها فوراً من جانب المتمركزات المرورية الموجودة على الطرق.

وأوضح «كدوانى» أن النظام الجديد للمرور لن يتدخل فيه العنصر البشرى لرصد المخالفات، بل سيتم تسجيلها بشكل أوتوماتيكى، فهو يعتمد بالأساس على تطوير البنية التحتية لمنظومة المرور، منوهاً بأن العقوبات الموجودة بالتشريع تصل للسجن المشدد والغرامات المغلظة، كما سيعتمد القانون على نظام النقاط لحساب المخالفات لكل قائد سيارة وبناءً عليه تُقدَّر العقوبة. وكانت محافظة بورسعيد شهدت حادثاً مأساوية منذ أيام نتيجة تصادم سيارة نقل بأوتوبيس ينقل عاملين بأحد المصانع فى منطقة الاستثمار ببورسعيد بطريق دمياط، وسقط ٢٤ شهيداً ضحية الحادث.