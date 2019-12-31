بدأت صالونات ومراكز التجميل فى مختلف المحافظات استعداداتها لاستقبال السيدات والرجال بمختلف المحافظات فى صالونات التجميل، وهو ما يزيد المكاسب والإقبال بنسبة تفوق الـ15%، مقارنة بالأيام الماضية.

أكد محمود الدجوى، رئيس شعبة الكوافيرات فى غرفة القاهرة، انتعاش مكاسب صالونات تصفيف الشعر، سواء المخصّصة للسيدات أو الرجال، بسبب موسم أعياد الكريسماس، مشيراً إلى أن الفتيات تحديداً ينتظرن الأعياد ليذهبن إلى الكوافير للتزين. وقال لـ«الوطن» إن أعياد الميلاد والكريسماس تنعش الطلب على الكوافيرات بنسبة تتجاوز الـ15% مقارنة بالأيام الماضية، وحذّر من مراكز التجميل أو الكوافير تحت بير السلم وغير المرخّصة، بحيث لا تتجه السيدات إلى شراء المنتجات، التى قد يكون لها أثر سلبى على الصحة، وأبرزها العدسات اللاصقة أو منتجات العناية بالبشرة والشعر، بدعوى تراجع أسعارها التى قد تصل إلى النصف.

وطالب «الدجوى» العملاء، بالاتجاه إلى الأماكن المضمونة لشراء المستحضرات التجميلية، خاصة مع انتشار ووجود بعض المراكز، والكوافيرات التى تبيع المنتجات المغشوشة، والتى تنتج فى مصانع بير السلم، لافتاً إلى أن الكوافيرات تخضع للمحليات، التى تعد مسئولة عن الرقابة على ما يتجاوز مليون كوافير، بجانب آلاف مراكز التجميل.