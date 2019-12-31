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حصاد 2019.. بدء جني الثمار

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مجلس الوزراء يرصد تقدم مصر في المؤشرات العالمية خلال 2019

مجلس الوزراء يرصد تقدم مصر في المؤشرات العالمية خلال 2019

لتناولهم "وجبة كفتة".. تسمم 5 أفراد من أسرة واحدة بدمنهور

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جهود مكثفة لمصر في مكافحة الإرهاب والمتطرف خلال 2019

جهود مكثفة لمصر في مكافحة الإرهاب والمتطرف خلال 2019

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