مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-3-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 مارس، في بعض المدن والمحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:48

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 05:58

أذان العشاء 07:15

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:51

أذان الظهر 12:08

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء 07:16

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:53

أذان الظهر 12:11

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:03

أذان العشاء 07:21

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 04:39

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء 07:04

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:49

أذان الظهر 12:07

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 05:59

أذان العشاء 07:15

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 05:04

أذان الظهر 12:22

أذان العصر 03:43

أذان المغرب 06:13

أذان العشاء 07:32

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:47

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:26

أذان المغرب 05:57

أذان العشاء 07:15