مواقيت الصلاة اليوم السبت 7-3-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:07 ص | السبت 07 مارس 2020
استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 مارس، في بعض المدن والمحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:48
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 05:58
أذان العشاء 07:15
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 04:51
أذان الظهر 12:08
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:01
أذان العشاء 07:16
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:53
أذان الظهر 12:11
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:03
أذان العشاء 07:21
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 04:39
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:18
أذان المغرب 05:49
أذان العشاء 07:04
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 04:49
أذان الظهر 12:07
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 05:59
أذان العشاء 07:15
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 05:04
أذان الظهر 12:22
أذان العصر 03:43
أذان المغرب 06:13
أذان العشاء 07:32
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:47
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:26
أذان المغرب 05:57
أذان العشاء 07:15