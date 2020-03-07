الطقس اليوم السبت 7-3-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقًا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد أنّه تتكون الشبورة الكثيفة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر فيكون دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا شبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد سيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط، والأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية في كليهما.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك القصيم، الرياض، حائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

الطقس في الكويت

فيما تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود طقس دافئ نهارًا وتقل السحب تدريجيًا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار، فيما يسود طقس مائل للبرودة والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.