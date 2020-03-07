وزيرة الصحة: العالم يعالج أعراض كورونا فقط حتى الآن وليس المرض نفسه

ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ما أشيع حول سفرها إلى الصين بعد اكتشاف العلماء المصريين لمصل ضد فيروس كورونا، حيث قالت "بالتأكيد سيظهر المصل من الدول التي لديها أكبر قدر من المصابين، وهو ما يؤكد عدم صحة هذا الكلام"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، الذي يُعرض على شاشة " القاهرة والناس".

وأضافت "زايد"، أن الأشخاص الذين يتم عزلهم بسبب كورونا يتلقون علاج للأعراض، بمعنى أن من يعانى الالتهاب الرئوي يتلقى علاجا للالتهاب، حيث لم يظهر حتى الآن علاج للكورونا المستجد، وثبت أن 82% من المصابين بكورونا يحتاجون للمتابعة فقط، بينما 15% يحتاجون دخول المستشفى، و5% فقط يحتاجون لرعايا مركزة، مؤكدة أن الوفيات تكون لمن هو أكثر من 70 عامًا أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضحت أن الوفيات داخل الصين، وتحديدا ووهان منشأ الفيروس، تبلغ 5.8٪، وفي العالم كله 1.6٪، ورسميا تم استبعاد أن يكون كورونا وباء عالميا على لسان رئيس منظمة الصحة العالمية، ولكن خطورته تصنف "عالي جدا".

وعن الحملة التي يشنها البعض ضد مصر بسبب ادعاءات وجود حالات للكورونا ولم يعلن عنها قالت الوزيرة: "مصر أول دولة افريقية تعلن عن تسجيل حالة إيجابية".