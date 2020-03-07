الكويت: نؤيد كل الإجراءات التي تتخذها تونس للحفاظ على أمنها

أكدت دولة الكويت وقوفها إلى جانب تونس، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها؛ وذلك في أعقاب التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في تونس، وأدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي مساء اليوم، إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي، مشددا على موقف الكويت المبدئي الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأقدم إرهابيان اثنان، في وقت سابق، اليوم، على دراجة نارية، على تفجير نفسيهما بحزام ناسف مستهدفين دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة، وأسفرت العملية الإرهابية عن استشهاد ملازم أوّل متأثرا بجروحه، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى تونسية كانت على متن سيارتها وقد أصيبت على مستوى الوجه، فيما أكد شهود عيان لإذاعة "موزاييك" التونسية، أنهم سمعوا صوت إنفجار قوي قرب المكان.