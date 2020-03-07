واشنطن: إصابة موظف في السفارة الأمريكية جراء الهجوم الإرهابي في تونس

أعربت الولايات المتحدة، عن غضبها وحزنها جراء الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف قوات الأمن قرب مقر السفارة الأمريكية في تونس، قائلة إن موظفا بالسفارة أصيب في الهجوم. وحسبما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فقد توفي عنصر شرطة متأثرا بجروح أصيب بها في الهجوم.

وأقدم إرهابيان اثنان، على دراجة نارية، في وقت سابق، اليوم، على تفجير نفسيهما بحزام ناسف مستهدفين دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة 2، وأسفرت العملية الإرهابية عن استشهاد ملازم أوّل متأثرا بجروحه، وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى تونسية كانت على متن سيارتها وقد أصيبت على مستوى الوجه، فيما أكد شهود عيان لإذاعة "موزاييك" التونسية، أنهم سمعوا صوت إنفجار قوي قرب المكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية: "نشعر بالغضب من هذا الهجوم، وبالحزن لسماع تقارير عن وفاة أحد رجال الأمن التونسيين في الهجوم الذي وقع قرب السفارة الأمريكية في تونس".

وأضاف المتحدث الأمريكي، "كما أننا نثني على قوات الأمن التونسية لاستجابتها السريعة والفعالة للحادث، ونعمل مع السلطات المحلية للتحقيق في ملابسات الحادث"، موضحا: "نقف مع تونس، ونتمنى الشفاء العاجل للذين أصيبوا في الهجوم، بما في ذلك أحد موظفي السفارة العاملين لدينا".

وكانت السفارة الأمريكية في تونس، قالت في بيان مقتضب على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "فرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس. يرجى عدم التواجد بالمنطقة، ومراقبة وسائل الإعلام، واتباع التعليمات الأمنية".