"الناظر" يحذر من "مجموعة البرد" بالصيدليات: موضوع خطير وغير علمي

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، استشاري الأمراض الجلدية، إن ظهور فيروس كورونا ليس الأول حيث ظهر منذ سنوات، ولكن تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير بعد ظهور حالات في الصين، "مش عاوزين نهون الموضوع ولكن بلاش حالة الفزع".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصري، والذي تقدمه الإعلامية ناردين فرج، أن عدد المصابين بكورونا بالمقارنة بعدد السكان في العالم حوالي 100 ألف حالة فقط، وهي نسبة ضعيفة للغاية، كما أن عدد المتوفين بالمقارنة بالعدد الذي تم شفاءه 3.5%، ما يدل على أن الأغلبية الساحقة تم شفاءها، موضحا أن المتوفين كانوا يعانون مسبقا بأمراض مزمنة خاصة الأمراض المناعية.

وأكد أن الجهود التي تتخذها الدولة رائعة، مقارنة بالدول الأخرى، موضحا أن الأعراض الأساسية للفيروس تبدأ بصداع شديد وتكسير في الجسم وكحة جافة دون بلغم ودرجة حرارة مرتفعة ويصاحبها رعشة، وفي المرحلة المتأخرة يؤثر على الكلى.

وتابع: "بقول للناس بلاش احنا نقعد نحسبها، لأن معلوماتنا بردو ضعيفة سواء اللي بناخدها بنفسنا أو من جيرانا أو من صفحات السوشيال ميديا، إحنا اتعودنا للأسف الشديد إننا نعالج نفسنا بنفسنا ودي مشكلة"، وأكد ضرورة الذهاب إلى المستشفى أو عيادة أو أقرب دكتور، حال الإحساس بأي أعراض، مؤكدا أن ما يسمى بـ "مجموعة البرد" في بعض الصيدليات خطأ وموضوع خطير وغير علمي.