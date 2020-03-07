هاني الناظر: التهوية الجيدة إحدى طرق الوقاية من فيروس كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث واستشاري الأمراض الجلدية، إن ارتداء الماسك الواقي من الفيروسات يستخدم عند وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، ولكن ارتداءه بشكل مستمر شيء مبالغ فيه، ولكن الأهم أنت تحرص على التواجد في أماكن تهوية جيدة "في ميكروباص أقول للركاب افتحوا الشبابيك"، مؤكدا أن التهوية عنصر مهم وأساسي.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصري، والذي تقدمه الإعلامية ناردين فرج، أنه لا يجب استخدام الأدوات الشخصية لشخص آخر كذلك أدوات التجميل، "إحنا الدولة الوحيدة اللي الرجالة بتبوس بعض في الشارع وكذلك الحال مع السيدات، العادات دي ميصحش إحنا في 2020 مش عشان بس كورونا ولكن عشان أمراض الجهاز النفسي كلها".

وأشار إلى أنه يجب التخلص من بعض العادات الاجتماعية مثل السلام والقبلات، كما يجب تجنب الأكلات المأكولات والمشروبات المكشوفة في الشارع، ناصحا الأمهات بعدم الخوف مؤكدا أن كل المدارس تتابع الموضوع بشكل جيد وتتخذ الإجراءات الوقائية، "أنا ليا ولاد وأطفال في المدارس وممنعتهمش".