توفير 40 سريرا بأقسام العزل في جميع مستشفيات شمال سيناء

قال الدكتور طارق شوكة مدير الصحة بشمال سيناء، إنه جرى تخصيص قسم إحالة كامل بمستشفى بئر العبد في حالة اكتشاف أي حالة لفيروس كورونا.

وأضاف شوكة أن عدد الأسرة في المستشفى 86 سريرا مجهزا تماما، وذلك بخلاف حالات العزل الموجودة في المستشفيات حال عملية الاشتباه.

وأوضح مدير الصحة أنه جرى تخصيص أقسام لعملية العزل في جميع مستشفيات المحافظة، وهي عبارة عن 12 سريرا بمستشفى العريش العام و4 أسرة في مستشفى الشيخ زويد بالاضافة إلى 24 سريرا في نخل بوسط سيناء، بالإضافة إلى عملية الكشف الدوري الدائم على العابرين والمغادرين معبر رفح البري وهو المنفذ الوحيد بين شمال سيناء والدول الأخرى.

وأشار شوكة إلى أن هناك عمليات تدريب للفريق الطبي للعاملين بجميع المستشفيات بالمحافظة عن اعراض العدوى وطرق مكافحتها حال وجودها وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة والنوافذ.

وأكد مدير الصحة أنه جرى الاتفاق مع مديرية الأوقاف والشباب والرياضة ومديرية التعليم على عمل ندوات للأهالي في المدارس والمساجد والنوادي ومراكز الشباب، لتعرف الأهالي بالمرض وطرق الوقاية منها وعملية الاكتشاف المبكر.

وأكد أن شمال سيناء خالية تماما من أي حالات لكورونا حتى اللحظات، وأن جميع المستشفيات تشهد حالة من الاستعداد الوقائي التام.