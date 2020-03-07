"محلية النواب": لا بد من وقفة جادة لتطوير الإدارات الهندسية بالأحياء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد فعاليات الجلسة الموسعة لمناقشة طلبات إحاطة بشأن العجز الشديد في المهندسين بالإدارات الهندسية، التى حضرها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك سكرتارية عموم ورؤساء أحياء عدد من المحافظات، إضافة إلى قيادات وزارة التنمية المحلية، تبين ضرورة الوقفة الجادة لإعادة التطوير والتحديث للإدارات الهندسية على مستوى عموم المحافظات.

وأضاف أن الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية هي المسؤول الأول من الناحية الفنية بشأن استصدار التراخيص والإشراف والرقابة عليها، وثبت في مضابط الجلسة من جميع ممثلي المحافظات تضامنهم مع النواب في تلك المشكلة.

وأكد السجيني أن الأمر يحتاج رؤية تطوير شاملة تتجاوز ليس فقط توفير الموارد البشرية من مهندسين، وإنما يضاف إليها الكادر المالي والمظلة التشريعية الحاكمة والإطار التكنولوجي الحديث والإلزام الإداري الواجب في تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة أعلن مندهشا أنه لم يتلق من المحافظات أو وزارة التنمية المحلية أي طلب بشأن هذا الأمر رغم إعلان مستشار وزير التنمية المحلية احتياج المحافظات ما يزيد على 3000 مهندس.

واختتم حديثه بتأكيد أن اللجنة انتهت بتوجيه المحافظات إعداد بيان منضبط ورؤية تطوير شاملة لتلك الإدارات، كل وفق احتياجاته، على أن تعقد جلسة أخرى بتاريخ 16 مارس بحضور وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزير الإسكان، ووزير المالية؛ لمتابعة المجهودات الحكومية الواجبة لسد تلك الفجوة الإدارة والتي لها أثر سلبي في كل النواحي العمرانية والاقتصادية والأمنية.