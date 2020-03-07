"قتل مراته وطفلتيها".. حبس شاب أحرق منزل خاله بالشرقية

قررت نيابة بلبيس، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إحراق منزل خاله والتسبب في فاة زوجته وطفلتيها حرقا، بسبب خلافات بينه وبين خاله على إثر قيام الأخير بالتعدي على والدته بالضرب.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد مصرع "عبير ا م" 27 عاما، وطفلتيها "حور 4 سنوات، وحنين 6 سنوات"، إثر إصابتهم بحروق في منزلهم بمزكز بلبيس.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المنزل مبني من الطوب الأبيض ومعروش بالخشب، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحقيقات أن المتوفية كانت متزوجة من شخص وانفصلت عنه بعد إنجابها طفلتين ثم تزوجت من رجل آخر وعاشت معه برفقة طفلتيها.

وتبين نشوب الحريق بسبب وجود شبة جنائية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم هو "ا ع " 21 عاما، عامل ابن شقيقة زوج المتوفية وذلك بسبب خلافات بين المتهم وخاله "الزوج الثاني للمجني عليها"، حيث وقعت مشادة كلامية بين الأخير ووالدته بسبب خلافات مالية قبل يوم من ارتكاب الواقعة وتطور الأمر للتعدي على والدة المتهم بالضرب، ما دفع الشاب للتخطيط للانتقام من خاله فأحضر جركن بنزين وأشعل النيران في منزل خاله.

وأضافت التحريات أن المتهم لم يكن يعلم بتواجد المجني عليها وطفلتيها داخل المنزل، وكان هدفه إحراق المنزل إلا أن الحريق أسفر عن وفاة زوجة خاله وطفلتيهما، وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.