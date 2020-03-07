إجراءات احترازية بمطار أسيوط للحماية من كورونا

تواصل سلطات مطار أسيوط الدولي بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط، إجراءاتها الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، حيث جرى رفع درجة الاستعداد لرصد أي حالات اشتباه إصابتها بالفيروس.

وقال الدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط، إنه جرى رفع درجة الاستعداد بإدارة الحجر الصحي بمطار أسيوط الدولي وتزويده بما يلزم من مستلزمات طبية، ووقائية للتعامل مع الراكبين، والوافدين حيث جرى تزويد المطار والحجر الصحي بأقنعة، وماسكات طبية، وجيل مطهر، ومستلزمات تنظيف، ومجس حراري، تكتشف درجة حرارة المريض بمجرد تمريرها عليه.

وأضاف أنه في حالة ظهور أي أعراض على أحد العائدين من السفر يجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بإرسال سيارة إسعاف مجهزة، ونقله إلى الأماكن المتخصصة للحجر الصحي.

ومن جانب آخر أكد مصدر بمطار أسيوط الدولي أنه بناءا على تعليمات السلطات الصحية بالكويت والإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، جرى وقف جميع رحلات الطيران مؤقتا القادمه والمغادرة من مطار الكويت الدولي لدولة جمهورية مصر العربية ابتداءا من اليوم 7 مارس 2020 ولمدة أسبوع.