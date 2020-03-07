عضو تنسيقية الأحزاب: استطعنا تحقيق نجاحات بالشارع السياسي ونسعى للمزيد

قال نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في تحقيق عدد كبير من النجاحات بالشارع المصري وذلك بعدما استطاعت إيجاد زخم وحراك سياسي بالأوساط السياسية والحزبية وهو الأمر الذي كان مختفيا من ذي قبل.

وأضاف "الشيخ" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن التنسيقية نجحت في الاستحواذ على نسبة كبيرة من ثقة المواطن المصري العادي لما وجده من لم للشمل السياسي مرة أخرى بعد الفرقة التي قد أصابت الأحزاب لفترة طويلة من الزمن، موضحا أن السياسة في مصر قد عانت من إنها كانت متفرقة بين أحادية النزعة وصدام مستمر بين الأحزاب بعضها البعض.

وأكد أن ذلك التطور في الأحزاب السياسية دفع القائمون عليها بوضع ميثاق لتنسيقية الأحزاب للحفاظ على ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التنسيقية وضعت ما تم تحقيقه بالمشروعات المختلفة على الأوراق لاستكمال المسيرة وحتى يتسنى للأجيال القادمة ممارسة العمل السياسي بسهولة أكبر: "عملنا عدوى إيجابية بالأحزاب جميعا من نقاش وحرية في إبداء الآراء وتبادلها بصدق".