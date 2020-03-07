"مطار الأقصر" يكشف الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع تفشي كورونا

رصد برنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إجراءات المطارات المصرية والحجر الصحي مع الركاب في مواجهة فيروس كورونا، حيث قال ضياء أنسي، مدير عام عمليات مطار الأقصر، إن هناك تواصل مع الحجر الصحي ووزارة الصحة ويتم الاستعانة بالنشرات الدورية للصحة العالمية.

وأوضح "أنسي"، خلال تصريحات للبرنامج، أنه يتم إجراء الكشوفات لكل راكب وفي حالة الاشتباه يتم العزل بشكل مباشر ثم الفحص للتأكد، كما يوجد عربات مخصصة للعزل بالمطار للتعامل الطبي مع المصابين، كما يوجد طقم طبي متكامل على مدار الساعة لمجابهة أي إصابات بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وتابع: "مرفق الإسعاف أمد المطار بعربات مجهزة لاستقبال حالات العزل، لدينا قائمة بالدول الموبؤءة التي انتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير، ويتم فحص وقياس درجات الحرارة للعائدين من تلك الدول".