مدير الحجر الصحي ببرج العرب: لم نرصد أي حالة مصابة بـ كورونا في المطار

قال الدكتور حسام رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب، إن إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج تبدأ بتوجه الفريق إلى الطائرة فور وصولها، للكشف على المسافرين، موضحًا أن إجراءات الكشف على فيروس كورونا، تتضمن قياس درجة الحرارة أولًا، ثم التأكد من مكان إقامة المسافر، وإذا خالط مصابًا بالفيروس من قبل.

وأضاف "رمضان"، خلال تصريحات لبرنامج "كل يوم"، الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أنه بعد التأكد من المسافرين، يبدأ الفريق بتطهير الطائرة وأي مكان حولها، وحتى الآن لم يتم اكتشاف أية حالة مصابة بفيروس كورونا، في المطار.

وعلى جانب آخر، أكد ياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، أنه يلتزم بكافة التشريعات العالمية المنظمة لكل الجوانب سواء صحية أو غيرها، مضيفًا مواجهة فيروس كورونا يتم مواجهته من خلال إجراءات وقائية ملزمة، والتصاقًا مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.